Биография

Таир Мамедов – российский актер кино, юморист, шоумен, известный продюсер и кинорежиссер. Родился 2 октября 1981 года в Азербайджанской ССР в городе Баку. Бывший участник популярного юмористического телешоу «Comedy Сlub». В юности планировал связать жизнь с врачебным делом, закончил медучилище, имеет специальность фельдшера. Позже закончил Российский новый университет по направлению «психология». Во время учебы выступал в КВН, был участником команды «Дети Лумумбы». Осознав, что карьера артиста привлекает его больше медицины, Мамедов принял предложение шоумена Гарика Мартиросяна стать участником «Comedy Сlub». В кино свою первую роль Таир Мамедов сыграл в 2008 году, снявшись в фильме «Очень русский детектив», для которого сам же выступил сценаристом. Мамедов женат, у пары двое детей. Был ведущим и соведущим телепрограмм «13 злобных зрителей», «Король ринга». Для телешоу «Каникулы в Мексике» одновременно являлся ведущим и продюсером. В 2013 году вышел на экраны комедийный фильм с Таиром Мамедовым «Что творят мужчины!». Кроме того, стал режиссером картин «Женщины против мужчин» и «Голоса большой страны», срежиссировал несколько музыкальных клипов. В 2011-2012 годах являлся активным участником российского протестного движения, на добровольных основах стал наблюдателем во время выборов мэра столицы. После этого покинул Россию и перебрался в США. На данный момент живет в Лос-Анджелесе и занимается собственным бизнесом.