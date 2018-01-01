Wink
Голоса большой страны
Актёры и съёмочная группа фильма «Голоса большой страны»

Актёры и съёмочная группа фильма «Голоса большой страны»

Режиссёры

Таир Мамедов

Режиссёр

Актёры

Алена Тойминцева

Актриса
Андрей Гризли

Актёр
Егор Сесарев

Актёр
Тина Кузнецова

Актриса
Антон Беляев

Актёр
Мариам Мерабова

Актриса
Ярослав Дронов

Актёр
Илья Киреев

Актёр
Виктория Жук

Актриса
Анжелика Фролова

Актриса

Сценаристы

Андрей Гаврилов

Сценарист
Сергей Нежданов

Сценарист
Таир Мамедов

Сценарист

Продюсеры

Антон Беляев

Продюсер
Владимир Поляков

Продюсер
Виктория Лихтина

Продюсер
Сарик Андреасян

Продюсер

Монтажёры

Кирилл Козлов

Монтажёр

Операторы

Кирилл Зоткин

Оператор