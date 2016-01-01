Маршрут построен (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Прошлой весной произошло страшное преступление — в результате ссоры муж убил жену, расчленил труп и спрятал в багажнике автомобиля.



Андрей и Ольга — семейная пара. Андрей покупает подозрительно дешевый автомобиль в хорошем состоянии. Тем же вечером, взяв пятилетнюю дочь, они отправляются в ночную поездку в другой город. В дороге Ольга слышит какие-то странные звуки и говорит Андрею, что с машиной что-то не так. Это вызывает раздражение Андрея и становится поводом для конфликта. Тем временем их дочка на заднем сидении общается с какой-то невидимой тетей, но родители не слышат. Их маршрут уже построен.



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