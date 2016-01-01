Маршрут построен (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
7.22016, Маршрут построен
Ужасы, Триллеры81 мин18+
Сюжет
Прошлой весной произошло страшное преступление — в результате ссоры муж убил жену, расчленил труп и спрятал в багажнике автомобиля.
Андрей и Ольга — семейная пара. Андрей покупает подозрительно дешевый автомобиль в хорошем состоянии. Тем же вечером, взяв пятилетнюю дочь, они отправляются в ночную поездку в другой город. В дороге Ольга слышит какие-то странные звуки и говорит Андрею, что с машиной что-то не так. Это вызывает раздражение Андрея и становится поводом для конфликта. Тем временем их дочка на заднем сидении общается с какой-то невидимой тетей, но родители не слышат. Их маршрут уже построен.
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Информация
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актриса
Светлана
Устинова
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Виталия
Корниенко
- КШАктриса
Кристина
Шаповалова
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- ИСАктёр
Илья
Сафронов
- АСАктёр
Андрей
Сафронов
- ДМАктриса
Диана
Мелисон
- АЦАктёр
Александр
Цёма
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- ОАСценарист
Олег
Асадулин
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- ДМПродюсер
Даниил
Махорт
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- СБМонтажёр
Светлана
Бронникова
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- DГКомпозитор
DJ
Грув