Отражение тьмы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Четыре пары отправляются на далекий остров, чтобы наладить отношения, но встречаются с кровожадным суккубом. Откровенный российский хоррор, снятый по всем канонам мирового кино.
Стремясь оживить угасшие отношения, четыре пары прибывают на частный остров, где для них подготовлен необычный ретрит. За три дня им нужно преодолеть пять испытаний и вновь наладить контакт со вторыми половинками. Среди участников — девушка Стэйси, которая приехала сюда, чтобы найти пропавшую сестру. Но никто из прибывших еще не знает, что в местных лесах обитает жуткий демон-суккуб, способный принимать обличье любого человека и провоцировать жертв на самые отвратительные поступки.
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Рейтинг
- Режиссёр
Серик
Бейсеу
- АПАктриса
Ангелина
Пахомова
- ВМАктёр
Виктор
Михайлов
- ПДАктриса
Полина
Давыдова
- АРАктёр
Антон
Риваль
- ПВАктриса
Полина
Воробьёва
- ПБАктёр
Пьер
Бурель
- ННАктриса
Нино
Нинидзе
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ВЕАктёр
Василий
Евсеев
- ДЖСценарист
Дмитрий
Жигалов
- ЕМПродюсер
Евгений
Мелентьев
- ВДПродюсер
Виктор
Денисюк
- ИКПродюсер
Ирина
Калинина
- АКПродюсер
Александр
Куринский
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- АШМонтажёр
Артемий
Шевченко
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- Композитор
Константин
Познеков
- СЛКомпозитор
Сергей
Лебедев