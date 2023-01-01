Отражение тьмы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Четыре пары отправляются на далекий остров, чтобы наладить отношения, но встречаются с кровожадным суккубом. Откровенный российский хоррор, снятый по всем канонам мирового кино.



Стремясь оживить угасшие отношения, четыре пары прибывают на частный остров, где для них подготовлен необычный ретрит. За три дня им нужно преодолеть пять испытаний и вновь наладить контакт со вторыми половинками. Среди участников — девушка Стэйси, которая приехала сюда, чтобы найти пропавшую сестру. Но никто из прибывших еще не знает, что в местных лесах обитает жуткий демон-суккуб, способный принимать обличье любого человека и провоцировать жертв на самые отвратительные поступки.



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