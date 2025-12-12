Любопытная Варвара и Новый Год (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Любопытная Варвара и Новый год» — праздничный выпуск детектива «Любопытная Варвара». Сериал о юной сыщице возвращается с новогодней атмосферой! Особенный сюрприз — участие Никиты Кологривого.



События разворачиваются накануне Нового года: готовится спектакль, дети ждут подарков, взрослые суетятся. Но загадочное происшествие грозит испортить праздник всем сразу. Варвара и ее верный друг Вася тут же берутся за дело. В расследовании им помогает сам Дед Мороз — правда, ненастоящий. Пока все вокруг говорят о чудесах, Варвара предпочитает искать ответы с помощью логики, ведь для нее Новый год — отличный повод раскрыть еще одну тайну.



А вдруг на этот раз без волшебства все-таки не обойдется? Любопытненько! Смотрите сериал «Любопытная Варвара» — новый праздничный эпизод уже доступен на Wink.

