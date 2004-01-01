Зимняя жара
Wink
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Зимняя жара
7.22004, 25 degrés en hiver
Драмы, Комедии93 мин18+
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Зимняя жара (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Бельгия. Брюссель. Зима. На одном конце города - девушка Соня из Украины мечется в поисках любимого. Он уехал в Бельгию и пропал. На другом конце города непутевый интеллигентный папаша Мигель опять опаздывает на работу. Его маленькая дочь Лаура скучает по маме, давно уехавшей на заработки в США.

Девочка хочет, чтобы мама и папа были вместе. На странном пересечении улиц и судьбы Соня и Мигель встречаются. На улице обычная суета. И такая странная погода зимой - жарко. Как будто мир меняется. И не знают наши герои, что Любовь уже нашла их!

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зимняя жара»

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