7.22004, 25 degrés en hiver
Драмы, Комедии93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Зимняя жара (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
Бельгия. Брюссель. Зима. На одном конце города - девушка Соня из Украины мечется в поисках любимого. Он уехал в Бельгию и пропал. На другом конце города непутевый интеллигентный папаша Мигель опять опаздывает на работ�у. Его маленькая дочь Лаура скучает по маме, давно уехавшей на заработки в США.
Девочка хочет, чтобы мама и папа были вместе. На странном пересечении улиц и судьбы Соня и Мигель встречаются. На улице обычная суета. И такая странная погода зимой - жарко. Как будто мир меняется. И не знают наши герои, что Любовь уже нашла их!
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СВРежиссёр
Стефан
Вюйе
- КМАктриса
Кармен
Маура
- Актёр
Жак
Гамблен
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- РМАктриса
Рафаэл
Молинье
- ПРАктёр
Педро
Ромеро
- ЛААктриса
Лубна
Азабаль
- ВЛАктриса
Валери
Лемэтр
- АМАктёр
Александр
Медведев
- ЙдАктёр
Йоссе
де Паув
- ЛВАктриса
Лоранс
Вье�ль
- СМСценарист
Стефани
Маландрин
- ПРСценарист
Педро
Ромеро
- СВСценарист
Стефан
Вюйе
- МХПродюсер
Марион
Хэнсель
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- КТПродюсер
Кристиан
Тисон
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- АГМонтажёр
Анн-Лор
Геган