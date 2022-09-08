Для кого новогодние праздники – время отдыха и веселья, а для кого – тяжкий труд. Надя и Степаныч уже много лет изображают Деда Мороза и Снегурочку на детских утренниках и eлках. И, конечно же, «по вызову». Днем 31 декабря, отрабатывая заказ, они прибывают в частный особняк за городом и понимают, что сами стали жертвами несмешного розыгрыша: хозяин дома – здоровенный мужик «новорусского» вида – встречает их с ружьем. Он не заказывал никакого Деда Мороза и принимает артистов за парочку киллеров...

