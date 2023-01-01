Биография

Наталья Иохвидова – актриса театра и кино. Также является автором сценариев для некоторых проектов. Чаще всего играет в телесериалах жанров драма, мелодрама и детектив. Родилась в 1965 году в Братске. С детства любила кино и театр, поэтому часто ходила с родителями на спектакли и киносеансы. После школы поступила в ЛГИТМиК, где обучалась актерскому мастерству. Сразу после выпуска начала играть в театре. А спустя год актрису пригласили в один из кинопроектов на небольшую эпизодическую роль. Многие роли Натальи Иохвидовой – второстепенные персонажи. Имеет несколько совместных проектов с режиссерами Натальей Меркуловой, Дмитрием Тюриным и Алексеем Чуповым. Также часто сотрудничает с такими продюсерами как Родион Павлючик и Игорь Марин. Одной из первых работ в области кино стала эпизодическая роль в комедии «Фонтан» 1988 года. Там актриса сыграла маляршу. Затем последовали съемки в картинах «Рин. Легенда об иконе», «Улицы разбитых фонарей 2» и «Черный ворон». Наиболее успешные фильмы Натальи Иохвидовой – сериалы «Мамочка, я киллера люблю», «Тест на беременность», «Ласточкино гнездо» и «Принцип Хабарова». Всего на счету актрисы более восьмидесяти кинопроектов.