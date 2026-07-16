Wink
Фильмы
Императрицы
Актёры и съёмочная группа фильма «Императрицы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Императрицы»

Режиссёры

Андрей Кравчук

Андрей Кравчук

Режиссёр

Актёры

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд

Актриса
Ксения Утехина

Ксения Утехина

Актриса
Анна Уколова

Анна Уколова

Актриса
Ольга Лерман

Ольга Лерман

Актриса
Иван Колесников

Иван Колесников

Актёр
Игорь Гордин

Игорь Гордин

Актёр
Евгений Шварц

Евгений Шварц

Актёр
Павел Ворожцов

Павел Ворожцов

Актёр
Виталий Коваленко

Виталий Коваленко

Актёр
Юрий Ицков

Юрий Ицков

Актёр
Оливье Сиу

Оливье Сиу

Olivier Siou
Актёр
Мария Пересильд

Мария Пересильд

Актриса
Анастасия Талызина

Анастасия Талызина

Актриса
Нина Кучерук

Нина Кучерук

Актриса
Александра Велескевич

Александра Велескевич

Актриса
Роман Васильев

Роман Васильев

Актёр
Александр Фадеечев

Александр Фадеечев

Актёр
Владимир Канухин

Владимир Канухин

Актёр
Коля Ноекёльн

Коля Ноекёльн

Актриса
Дмитрий Поднозов

Дмитрий Поднозов

Актёр
Олег Отс

Олег Отс

Актёр
Владимир Балдов

Владимир Балдов

Актёр
Павел Поймалов

Павел Поймалов

Актёр
Сергей Кирюшкин

Сергей Кирюшкин

Актёр
Максим Карушев

Максим Карушев

Актёр
Станислав Кабешев

Станислав Кабешев

Актёр
Алексей Манцыгин

Алексей Манцыгин

Актёр
Сергей Вершинин

Сергей Вершинин

Актёр
Александр Булатов

Александр Булатов

Актёр
Сергей Каплунов

Сергей Каплунов

Актёр
Анастасия Марчук

Анастасия Марчук

Актриса
Андрей Лебедев

Андрей Лебедев

Актёр
Дмитрий Попов

Дмитрий Попов

Актёр
Евгений Пеккер

Евгений Пеккер

Актёр
Владимир Завикторин

Владимир Завикторин

Актёр
Илья Шидловский

Илья Шидловский

Актёр
Андрей Некрасов

Андрей Некрасов

Актёр
Антон Кукушкин

Антон Кукушкин

Актёр
Кирилл Лоскутов

Кирилл Лоскутов

Актёр

Сценаристы

Андрей Кравчук

Андрей Кравчук

Сценарист
Антон Черенков

Антон Черенков

Сценарист
Андрей Рубанов

Андрей Рубанов

Сценарист
Иван Заваруев

Иван Заваруев

Сценарист

Продюсеры

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Продюсер
Иван Голомовзюк

Иван Голомовзюк

Продюсер
Борис Ханчалян

Борис Ханчалян

Продюсер
Вадим Верещагин

Вадим Верещагин

Продюсер

Художники

Мария Турская

Мария Турская

Художница
Екатерина Шапкайц

Екатерина Шапкайц

Художница

Монтажёры

Александр Кошелев

Александр Кошелев

Монтажёр

Операторы

Морад Абдель-Фаттах

Морад Абдель-Фаттах

Оператор

Композиторы

Кузьма Бодров

Кузьма Бодров

Композитор