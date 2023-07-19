Мальдивы подождут (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Мальдивы подождут
Чтобы спасти брак, жена берет в заложники неверного мужа, пока у них в доме прячется вор. Эксцентричная комедия с Полиной Максимовой и Романом Курцыным

О фильме

Жена берет в заложники неверного мужа. Роман Маякин, Владимир Епифанцев и Роман Курцын в комедии «Мальдивы подождут» от режиссера «Последнего акселя».

В семейной жизни юристки Евы и модного фотографа Дениса спустя десять лет брака наступает переломный момент. Жена-трудоголик впервые отказывается от очередной командировки, чтобы провести время с мужем, а дома Денис, который собирается в путешествие с любовницей на Мальдивы, между делом сообщает жене о намерении развестись. Ева отказывается вот так запросто отпускать мужа и берет его в заложники, обещая отпустить только тогда, когда Денис снова ее полюбит. Тем временем невольным свидетелем семейного скандала становится грабитель, который незаметно для хозяев скрывается в их доме от полиции. Помогут ли жесткие методы Евы вернуть супруга?

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальдивы подождут»