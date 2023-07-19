Мальдивы подождут (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Жена берет в заложники неверного мужа. Роман Маякин, Владимир Епифанцев и Роман Курцын в комедии «Мальдивы подождут» от режиссера «Последнего акселя».
В семейной жизни юристки Евы и модного фотографа Дениса спустя десять лет брака наступает переломный момент. Жена-трудоголик впервые отказывается от очередной командировки, чтобы провести время с мужем, а дома Денис, который собирается в путешествие с любовницей на Мальдивы, между делом сообщает жене о намерении развестись. Ева отказывается вот так запросто отпускать мужа и берет его в заложники, обещая отпустить только тогда, когда Денис снова ее полюбит. Тем временем невольным свидетелем семейного скандала становится грабитель, который незаметно для хозяев скрывается в их доме от полиции. Помогут ли жесткие методы Евы вернуть супруга?
- АМРежиссёр
Анарио
Мамедов
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Яна
Кошкина
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Максим
Лагашкин
- КЗАктриса
Карина
Зверева
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Николай
Наумов
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- ААПродюсер
Аргишти
Алоян
- АМПродюсер
Андрей
Масликов
- АНПродюсер
Алексей
Никифоров
- НДХудожница
Нинель
Дьяковская
- Монтажёр
Мария
Данилова
- ГЧМонтажёр
Гелиос
Чучка
- АСОператор
Алексей
Стрелов
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков