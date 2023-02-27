Райский уголок
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Райский уголок

Райский уголок (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Райский уголок
Мелодрама90 мин12+

О фильме

В жизни тридцатипятилетней Жени есть все: муж, дети, дом в элитном поселке «Райский уголок». Но оказывается, что всё это только видимость. У Сергея есть своя интенсивная личная жизнь, в которой для Жени остаётся всё меньше места...


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Райский уголок»