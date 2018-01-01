Wink
Райский уголок
Актёры и съёмочная группа фильма «Райский уголок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Райский уголок»

Режиссёры

Владимир Дмитриевский

Режиссёр

Актёры

Наталия Антонова

АктрисаЖеня
Андрей Биланов

АктёрМихаил
Лидия Арефьева

АктрисаНаташа
Михаил Богдасаров

АктёрДавид
Иван Гришанов

АктёрОлег
Егор Лучишкин

АктёрСережа
Елизавета Зарубина

АктрисаАлёнка
Ярослава Базаева

АктрисаМаруся
Кира Бузникова

АктрисаИрочка
Полина Артюхина

Актрисадочь батюшки

Сценаристы

Марика Девич

Сценарист

Продюсеры

Илья Неретин

Продюсер
Виктория Фишер

Продюсер

Художники

Галина Даниленко

Художница

Операторы

Владимир Дмитриевский

Оператор