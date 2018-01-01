Биография

Леонид Енгибаров — советский актер, клоун-мим, писатель и сценарист. Народный артист Армянской ССР. Родился в Москве 15 марта 1935 года. В детстве очень любил кукольный театр, но окончив школу, творческому пути предпочел спортивный. Юноша, серьезно занимавшийся боксом, поступил в Московский институт физкультуры. Но не доучился — тяга к творчеству перевесила, и в 1955 году Енгибаров начал учебу в цирковом училище. Стал профессиональным клоуном в 1959 году, много гастролировал и по родной стране, и за ее пределами, был очень известен любим зрителями. А в 1971 году создал свой театр. При этом «грустный клоун» успевал сниматься в кино. Леонид Енгибаров снялся в десяти кинокартинах. Дебютной для него стала комедийная мелодрама «Путь на арену», в которой он сыграл главную роль. Исполнил одну из главных ролей в драме «Тени забытых предков». Енгибаров также участвовал в таких знаменитых советских фильмах, как «Айболит-66», «Ожерелье для моей любимой», «Печки-лавочки», «Карнавал». А для построенного на цирковых репризах фильма «2-Леонид-2», в котором Леонид сыграл главную роль, он также сам написал сценарий.