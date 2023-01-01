Биография

Анастасия Груздева – российская актриса кино и театра. Родилась в городе Большой Камень в Приморском крае 2 августа 1982 года. С раннего возраста будущая актриса мечтала связать свою жизнь с театральной сценой. Отучившись в школе, уехала во Владивосток, где подала документы на актерский факультет ДГАИ. Успешно выпустившись из вуза, была приглашена в Москву, где получила работу в труппе театра В. Спесивцева, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Анастасии Груздевой. Позже сотрудничала с театрами «Шалом» и «На Перовской». Груздева замужем, супруг – инженер Эгемен Озоктай, турок по национальности. Впервые появилась в кино почти сразу после переезда в Москву. Дебютом на экране для молодой актрисы стал третий сезон популярного телесериала «Каменская», вышедший в 2003 году. Далее последовали съемки в таких проектах, как «Час Волкова», «Маргоша», «Монтекристо» и множество других. Наибольшую известность принесли Анастасии Груздевой сериалы «След» и «Молодожены». Всего за свою карьеру появилась почти в полусотне сериалов и фильмов. На данный момент продолжает активно сниматься, параллельно является членом труппы «Театра, которого нет».