Война и музыка
Wink
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Война и музыка
9.12024, Война и музыка
Драма, Военный125 мин12+
История трех друзей, чьи судьбы кардинально изменила Великая Отечественная война. Военная драма с Павлом Прилучным
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Война и музыка (Фильм 2024) смотреть онлайн

О фильме

Фильм «Война и музыка» (2024) — военная драма, посвященная 80-летию Победы. История трех друзей, чьи судьбы кардинально изменились с началом войны.

В июне 1941 года на фронт отправляются Геворг, Сурен и Арташес. Все трое дружат с детства и выросли в одном селе, но истории и характеры у них совершенно разные. Объединяет их, помимо многолетней дружбы, любовь к музыке. На передовой с ребятами остаются любимые инструменты и мелодии, и музыка становится опорой морального духа солдат. История написана по мотивам архивных фотографий и видеозаписей времен Великой Отечественной Войны.

Сумеют ли все трое вернуться домой и остаться прежними? Фильм «Война и музыка» — история о силе искусства и традиций, которые позволяют пройти через самые трудные испытания. Смотреть фильм онлайн можно на Wink.

Война и музыка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Война и музыка»