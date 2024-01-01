Война и музыка (Фильм 2024) смотреть онлайн

Фильм «Война и музыка» (2024) — военная драма, посвященная 80-летию Победы. История трех друзей, чьи судьбы кардинально изменились с началом войны.



В июне 1941 года на фронт отправляются Геворг, Сурен и Арташес. Все трое дружат с детства и выросли в одном селе, но истории и характеры у них совершенно разные. Объединяет их, помимо многолетней дружбы, любовь к музыке. На передовой с ребятами остаются любимые инструменты и мелодии, и музыка становится опорой морального духа солдат. История написана по мотивам архивных фотографий и видеозаписей времен Великой Отечественной Войны.



Сумеют ли все трое вернуться домой и остаться прежними? Фильм «Война и музыка» — история о силе искусства и традиций, которые позволяют пройти через самые трудные испытания. Смотреть фильм онлайн можно на Wink.



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