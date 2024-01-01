Война и музыка (Фильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Война и музыка» (2024) — военная драма, посвященная 80-летию Победы. История трех друзей, чьи судьбы кардинально изменились с началом войны.
В июне 1941 года на фронт отправляются Геворг, Сурен и Арташес. Все трое дружат с детства и выросли в одном селе, но истории и характеры у них совершенно разные. Объединяет их, помимо многолетней дружбы, любовь к музыке. На передовой с ребятами остаются любимые инструменты и мелодии, и музыка становится опорой морального духа солдат. История написана по мотивам архивных фотографий и видеозаписей времен Великой Отечественной Войны.
Сумеют ли все трое вернуться домой и остаться прежними? Фильм «Война и музыка» — история о силе искусства и традиций, которые позволяют пройти через самые трудные испытания. Смотреть фильм онлайн можно на Wink.
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СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- ДМАктёр
Давид
Мхитарель
- ДКАктёр
Давид
Котов-Оганесян
- СМАктёр
Сергей
Мелконян
- АЛАктёр
Антон
Левин
- Актёр
Павел
Прилучный
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЛМАктриса
Лиза
Моряк
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- СВСценарист
Сергей
Волков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- РДПродюсер
Рубен
Джагинян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ДДХудожник
Давид
Дадунашвили
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- СХХудожник
Сергей
Хавкин
- АПХудожница
Асмик
Петросян
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- МККомпозитор
Манук
Казарян
- ЭАКомпозитор
Эдгар
Акобян