Биография

Сергей Мелконян — российский актер театра и кино. Родился в Батуми 31 декабря 1986 года. В школьные годы жил в городе Жуковском Московской области, где принимал активное участие в школьном театре «ШЭСТ». Его увлечение театром привело к поступлению в ГИТИС, который он окончил в 2005 году. Сергей учился на факультете эстрадного искусства под руководством Валерия Гаркалина. Сразу после окончания института начал профессиональную карьеру в «Школе драматического искусства». С 2013 года стал частью театра «Домик Фанни Белл», где работает не только как актер, но и как режиссер и педагог. Среди его театральных работ выделяются роли в спектаклях Дмитрия Крымова «Корова» и «Демон. Вид сверху». Кинематографическая карьера Сергея Мелконяна началась в 2007 году, но настоящий успех пришел с сериалом «Папины дочки», где он исполнил роль Дениса Воронцова. Он сыграл яркие роли в таких проектах, как «Стройбатя» и «Между нами, девочками. Продолжение». Получил признание за участие в художественном фильме «Бременские музыканты». Среди последних работ — роли в сериалах «Тень Чикатило» и «Кафе “Куба”». В проектах «Денискины рассказы», «Солнце, море, два ствола» и «Война и музыка» он воплотил разнообразные образы, продемонстрировав широкий актерский диапазон.