Биография

Роза Сябитова — российская телеведущая и актриса. Родилась в Москве 10 февраля 1962 года. В детстве Роза профессионально занималась фигурным катанием, впоследствии став мастером спорта. Окончив школу в 1979 году, девушка хотела поступить во ВГИК на курс Сергея Бондарчука, но получила отказ, из-за которого отправила свои документы в Институт электронного машиностроения. После получения диплома Сябитова открыла брачное агентство и написала несколько книг. Заполучив медийные охваты, телеведущая в 2008 году была приглашена в культовое шоу «Давай поженимся». Актерская карьера Розы Сябитовой не обширна — в 2017 году она сыграла эпизодическую роль в художественном фильме «Везучий случай». Зато телеведущая принимала участие во многих ТВ-проектах, среди которых «Форт Боярд», «Золотой граммофон», «Вечерний Ургант» и «Звезды в Африке».