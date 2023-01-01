Рогов в городе
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Рогов в городе
8.62019, Рогов в городе 4 сезона
ТВ-шоу16+

Рогов в городе (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон3-й сезон

Сюжет

Александр Рогов отправится в модное турне, которое охватит восемь крупнейших регионов страны — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. На месте всего за сутки Рогов преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подберeт девушкам новые образы и покажет, что и в своeм городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

8.3 КиноПоиск