Рогов в городе (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Александр Рогов отправится в модное турне, которое охватит восемь крупнейших регионов страны — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. На месте всего за сутки Рогов преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подберeт девушкам новые образы и покажет, что и в своeм городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

