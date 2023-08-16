Рогов в городе. Сезон 3
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Рогов в городе
3-й сезон

Рогов в городе (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн

8.82023, Рогов в городе. Сезон 3 8 серий
Реалити - шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон3-й сезон

О сериале

Александр Рогов отправляется в модное турне по России! Новые магазины, преображения, форматы и подходы ждут зрителей в шоу «Рогов в городе», которое можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве и в любое время.

В своем новом шоу известный стилист и телеведущий Александр Рогов отправится в путешествие по городам России, чтобы еще больше женщин получили шанс начать новую жизнь. Владимир, Тула, Иваново, Сочи, Ростов-на-Дону — и это только часть маршрута! У Александра и местных специалистов красоты будет всего лишь один день, чтобы подарить героине настоящий модный праздник и создать яркий образ, отвечающий последним трендам.

Стиль — это не новая прическа, платье или макияж, а образ жизни. Убедиться в этом легко, если шоу «Рогов в городе» смотреть онлайн в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

8.3 КиноПоиск