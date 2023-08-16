Рогов в городе (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн
- 16+49 мин
Рогов в городе
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Рогов в городе
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Рогов в городе
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Рогов в городе
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
- 16+50 мин
Рогов в городе
Сезон 3 Серия 5Бесплатно
- 16+50 мин
Рогов в городе
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
- 16+50 мин
Рогов в городе
Сезон 3 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Рогов в городе
Сезон 3 Серия 8Бесплатно
О сериале
Александр Рогов отправляется в модное турне по России! Новые магазины, преображения, форматы и подходы ждут зрителей в шоу «Рогов в городе», которое можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве и в любое время.
В своем новом шоу известный стилист и телеведущий Александр Рогов отправится в путешествие по городам России, чтобы еще больше женщин получили шанс начать новую жизнь. Владимир, Тула, Иваново, Сочи, Ростов-на-Дону — и это только часть маршрута! У Александра и местных специалистов красоты будет всего лишь один день, чтобы подарить героине настоящий модный праздник и создать яркий образ, отвечающий последним трендам.
Стиль — это не новая прическа, платье или макияж, а образ жизни. Убедиться в этом легко, если шоу «Рогов в городе» смотреть онлайн в хорошем качестве.