Рогов в городе. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Рогов в городе
3-й сезон
1-я серия
8.62023, Рогов в городе. Сезон 3. Серия 1
ТВ-шоу16+

Рогов в городе (сериал, 2023) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон3-й сезон

О сериале

Александр Рогов отправится в модное турне, которое охватит восемь крупнейших регионов страны — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. На месте всего за сутки Рогов преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подберeт девушкам новые образы и покажет, что и в своeм городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.3 КиноПоиск