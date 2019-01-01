WinkСериалыРогов в городе1-й сезон14-я серия
8.62019, Рогов в городе. Сезон 1. Серия 14
ТВ-шоу16+
Рогов в городе (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Александр Рогов отправится в модное турне, которое охватит восемь крупнейших регионов страны — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. На месте всего за сутки Рогов преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подберeт девушкам новые образы и покажет, что и в своeм городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.
Сериал Рогов в городе 1 сезон 14 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск