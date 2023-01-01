Биография

Хабиб Шарипов — российский певец и блогер. Родился в Казани 1 июня 1990 года. После школы проходил службу в Министерстве внутренних дел и получил звание капитана. Позже решил связать жизнь с музыкой и попал на проект «Песни» на ТНТ. Выпустил более 20 синглов, среди которых «Ягода-малинка», «Девчонка со двора», «Открытка». Также активно ведет социальные сети. В качестве актера Хабиб Шарипов снимался в проекте «СамоИрония судьбы», где предстал в образе Жени Лукашина. Кроме того, принимал участие в шоу «Вечерний Ургант», «Конфетка», «Угадай мелодию», «Импровизаторы».