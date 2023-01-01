Биография

Митя Фомин — российский певец, театральный актер, ведущий. Экс-фронтмен музыкального коллектива Hi-Fi, сольный исполнитель. Обладатель музыкальных премий «Золотой граммофон», «Песня года» и RU.TV. Родился в Новосибирске 17 января 1974 года. После школы будущий артист поступил в медицинский вуз, однако еще до его окончания отправился за границу, взяв академический отпуск. После возвращения в Россию Митя переехал в Москву, где поступил на актерский факультет ВГИКа. Вскоре после этого его пригласили стать солистом нового музыкального проекта. Фронтменом группы Hi-Fi он пробыл 10 лет — до 2008 года, после этого начал сольную карьеру. Певец записал треки «Все будет хорошо», «Хорошая песня» и другие, которые впоследствии получили большую популярность. В 2010 году Митя Фомин выпустил первый альбом, также в это время начал карьеру телеведущего на музыкальном канале. Участвует в телевизионных проектах. За годы карьеры снялся в 7 фильмах, где преимущественно играл самого себя. Это киноленты «Самый лучший фильм 3-ДЭ», «Духless» и прочие.