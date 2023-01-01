КликКлак шоу (сериал, 2023) смотреть онлайн
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«КликКлак шоу» — телеверсия популярного ютьюб-проекта. Проходить испытания будут не только постоянные участники (Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Илья Сатир, Андрей Старый, Даня Крастер и Андрей Прокофьев), но и приглашенные звезды.
Ведущий и шоураннер проекта Руслан Усачев подготовил немало безумных конкурсов: гонки на ходунках, забег по липкому полу, битва в Колизее, гигантские торты, ледяной бассейн с сюрпризом, прыжки через разбивающееся стекло, душ из насекомых, испытание током и многое другое.
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