КликКлак шоу. Сезон 1. Серия 8
Wink
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КликКлак шоу
1-й сезон
8-я серия
9.12023, КликКлак шоу. Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу16+

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КликКлак шоу (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ведущий Руслан Усачев приглашает именитых гостей в специально подготовленный павильон площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Их ждут забеги по липкому полу, битвы в Колизее, купание в ледяном бассейне, гонки на ходунках и другие безумные эксперименты.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.8 КиноПоиск