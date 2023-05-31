КликКлак шоу. Сезон 1. Серия 7
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КликКлак шоу
1-й сезон
7-я серия
9.12023, КликКлак шоу. Сезон 1. Серия 7
Реалити - шоу16+

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КликКлак шоу (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ведущий Руслан Усачев приглашает именитых гостей в специально подготовленный павильон площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Их ждут забеги по липкому полу, битвы в Колизее, купание в ледяном бассейне, гонки на ходунках и другие безумные эксперименты.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск