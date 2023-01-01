Биография

Даня Крастер — ведущий и блогер. Родился в Королеве 6 октября 1990 года. В подростковые годы увлекался тяжелой музыкой и играл на барабанах. Учился на заочном факультете строительного вуза, работал курьером, ремонтником и даже монтажником-слаботочником. Параллельно этому увлекся созданием видео и основал канал в стиле «сделай сам» SuperCrastan. Появлялся в роликах блога «КЛИККЛАК», а в 2019 году получил награду в номинации «Самоделки» как лучший блогер на DIY-тематику. Сегодня Даня Крастер успешно развивает карьеру, в его фильмографии можно встретить такие телевизионные шоу, как «Полный блэкаут», «Эксперименты». В 2021 году на экраны вышла передача «Галилео с Даней Крастером», где блогер наглядно продемонстрировал свое мастерство.