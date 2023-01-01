КликКлак шоу (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

КликКлак шоу. Сезон 1. Серия 6
9.12023, КликКлак шоу. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу16+

Эта серия пока недоступна

Ведущий Руслан Усачев приглашает именитых гостей в специально подготовленный павильон площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Их ждут забеги по липкому полу, битвы в Колизее, купание в ледяном бассейне, гонки на ходунках и другие безумные эксперименты.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.8 КиноПоиск