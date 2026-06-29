Милана получает долгожданный подарок от родителей — щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным Котом, крысой Бенгсом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей.

