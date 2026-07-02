Wink
Фильмы
Папа, купи песика
Актёры и съёмочная группа фильма «Папа, купи песика»

Актёры и съёмочная группа фильма «Папа, купи песика»

Режиссёры

Митрий Семенов-Алейников

Митрий Семенов-Алейников

Режиссёр

Актёры

Милана Хаметова

Милана Хаметова

Актриса
Давид Манукян

Давид Манукян

Актёр
Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

Актриса
Эльдар Джарахов

Эльдар Джарахов

Актёр
Viki Show

Viki Show

Viki Show
Актриса

Сценаристы

Митрий Семенов-Алейников

Митрий Семенов-Алейников

Сценарист
Андрей Липов

Андрей Липов

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Литвинов

Дмитрий Литвинов

Продюсер
Анна Маковская

Анна Маковская

Продюсер
Максим Максимов

Максим Максимов

Продюсер
Андрей Липов

Андрей Липов

Продюсер