Тайный миллионер
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Тайный миллионер
9.12026, Тайный миллионер 1 сезон
ТВ-шоу18+

Тайный миллионер (сериал, 2026) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Участники получают по шкатулке, в одной из которых находится золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача — вычислить обладателя приза. Если его раскроют, то ценность переходит к другому игроку. Побеждает тот, кому удастся сохранить шкатулку к концу игры.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

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