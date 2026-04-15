Тайный миллионер. Сезон 1. Серия 2
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Тайный миллионер
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9.22026, Тайный миллионер. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+
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Тайный миллионер (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Участники получают по шкатулке, в одной из которых находится золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача — вычислить обладателя приза. Если его раскроют, то ценность переходит к другому игроку. Побеждает тот, кому удастся сохранить шкатулку к концу игры.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск