Участники получают по шкатулке, в одной из которых находится золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача — вычислить обладателя приза. Если его раскроют, то ценность переходит к другому игроку. Побеждает тот, кому удастся сохранить шкатулку к концу игры.

