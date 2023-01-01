Биография

Дмитрий Добролюбов — российский сценарист. Родился в Шатуре 13 августа 1990 года. Получив аттестат, поступил в Московский государственный университет дизайна и технологии. Играл за команду Клуба веселых и находчивых «Горизонт», в которой являлся капитаном. Участвовал в создании юмористического видеоканала. Сегодня Дмитрий Добролюбов успешно развивает карьеру на телевидении. В фильмографии сценариста можно встретить такие проекты, как «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым и «Суперниндзя», где участники шоу преодолевают экстремальную полосу препятствий.