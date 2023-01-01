Биография

Сергей Кашников — российский сценарист и продюсер. Родился в Таганроге 11 февраля 1990 года. После окончания школы переехал в столицу, где поступил в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Играл за команду Клуба веселых и находчивых «Горизонт». В составе сборной принимал участие в телевизионной викторине «Что? Где? Когда?», а также вел мероприятия. Работал сценаристом в продакшен-студиях Comedy Club Production и Good Emotion Group, с 2018 года сотрудничает с компанией «СТС Медиа». Сегодня Сергей Кашников активно развивает карьеру на телевидении, в его фильмографии можно встретить такие проекты, как «Полный блэкаут», «Форд Боярд», «Шурочка». В 2023 году состоялась премьера шоу «Суперниндзя».