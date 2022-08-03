Полный блэкаут (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение экстремально-комедийного проекта об испытаниях в темноте уже на Wink. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть «Полный блэкаут» — 2 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе!



Самый темный проект нашего телевидения возвращается! В новых выпусках артист Сергей Светлаков подготовил не только опасные и пугающие задания для российских звезд. На этот раз участники даже не будут знать, с кем им придется играть в паре. Во втором сезоне придется столкнуться со своими страхами и воображением актрисе Эвелине Бледанс, комику Ивану Пышненко, блогеру Диме Гордею, телеведущей Алене Жигаловой, модели Вики Одинцовой и другим селебрити.



Переходите на темную сторону вместе с Wink и включайте «Полный блэкаут» — 2 сезон смотреть на нашем онлайн-сервисе можно бесплатно и без рекламы!

