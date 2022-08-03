Wink
Сериалы
Полный блэкаут
2-й сезон

Полный блэкаут (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.02021, Полный блэкаут. Сезон 2 9 серий
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Продолжение экстремально-комедийного проекта об испытаниях в темноте уже на Wink. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть «Полный блэкаут» — 2 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе!

Самый темный проект нашего телевидения возвращается! В новых выпусках артист Сергей Светлаков подготовил не только опасные и пугающие задания для российских звезд. На этот раз участники даже не будут знать, с кем им придется играть в паре. Во втором сезоне придется столкнуться со своими страхами и воображением актрисе Эвелине Бледанс, комику Ивану Пышненко, блогеру Диме Гордею, телеведущей Алене Жигаловой, модели Вики Одинцовой и другим селебрити.

Переходите на темную сторону вместе с Wink и включайте «Полный блэкаут» — 2 сезон смотреть на нашем онлайн-сервисе можно бесплатно и без рекламы!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

7.9 КиноПоиск