Полный блэкаут (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Продолжение экстремально-комедийного проекта об испытаниях в темноте уже на Wink. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть «Полный блэкаут» — 2 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе!
Самый темный проект нашего телевидения возвращается! В новых выпусках артист Сергей Светлаков подготовил не только опасные и пугающие задания для российских звезд. На этот раз участники даже не будут знать, с кем им придется играть в паре. Во втором сезоне придется столкнуться со своими страхами и воображением актрисе Эвелине Бледанс, комику Ивану Пышненко, блогеру Диме Гордею, телеведущей Алене Жигаловой, модели Вики Одинцовой и другим селебрити.
Переходите на темную сторону вместе с Wink и включайте «Полный блэкаут» — 2 сезон смотреть на нашем онлайн-сервисе можно бесплатно и без рекламы!