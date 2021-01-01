Полный блэкаут. Сезон 2. Серия 6
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Полный блэкаут (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.02021, Полный блэкаут. Сезон 2. Серия 6
ТВ-шоу16+

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Сюжет

Новый экстремально-комедийный проект об испытаниях в темноте с ведущим Сергеем Светлаковым. В черной комнате участников может ждать что угодно: осьминоги, змеи, тарантулы, черви или даже миссисипский аллигатор. Главная задача — преодолеть страх неизвестности и обуздать воображение, превращающее любой шорох, прикосновение или запах в настоящий кошмар.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.5 КиноПоиск