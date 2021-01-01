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Полный блэкаут (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
9.02021, Полный блэкаут. Сезон 2. Серия 8
ТВ-шоу16+
- 16+54 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+53 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 16+52 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 16+40 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 16+54 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 16+53 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 16+53 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 16+50 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
Сюжет
Новый экстремально-комедийный проект об испытаниях в темноте с ведущим Сергеем Светлаковым. В черной комнате участников может ждать что угодно: осьминоги, змеи, тарантулы, черви или даже миссисипский аллигатор. Главная задача — преодолеть страх неизвестности и обуздать воображение, превращающее любой шорох, прикосновение или запах в настоящий кошмар.
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