Полный блэкаут. Сезон 2. Серия 4
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Полный блэкаут (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.02021, Полный блэкаут. Сезон 2. Серия 4
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

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О сериале

Новый экстремально-комедийный проект об испытаниях в темноте с ведущим Сергеем Светлаковым. В черной комнате участников может ждать что угодно: осьминоги, змеи, тарантулы, черви или даже миссисипский аллигатор. Главная задача — преодолеть страх неизвестности и обуздать воображение, превращающее любой шорох, прикосновение или запах в настоящий кошмар.

Сериал Полный блэкаут 2 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.5 КиноПоиск