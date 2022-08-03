Wink
Сериалы
Полный блэкаут
1-й сезон

Полный блэкаут (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.02020, Полный блэкаут. Сезон 1 10 серий
Реалити - шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Актеры, музыканты и блогеры встречаются со своим главным другом и врагом — воображением. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть 1 сезон телешоу «Полный блэкаут» 2021 года бесплатно!

Проползти туннель с крысами, угадать что падает на голову и кто шевелится в ящике, собрать пауков, пройти путь, минуя мышеловки, узнать странные запахи — эти и другие неожиданные испытания ждут звезд в темной комнате. Проверять участников и помогать им будет российский комик и актер Сергей Светлаков.

Что ждет телеведущих Владимира Маркони и Аллу Михееву, как справятся с заданиями тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич и Аня Покров, чем закончится испытания для рэперов Jony и Птахи узнаем в шоу «Полный блэкаут» — все выпуски смотрите бесплатно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

7.9 КиноПоиск