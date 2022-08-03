Актеры, музыканты и блогеры встречаются со своим главным другом и врагом — воображением. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть 1 сезон телешоу «Полный блэкаут» 2021 года бесплатно!



Проползти туннель с крысами, угадать что падает на голову и кто шевелится в ящике, собрать пауков, пройти путь, минуя мышеловки, узнать странные запахи — эти и другие неожиданные испытания ждут звезд в темной комнате. Проверять участников и помогать им будет российский комик и актер Сергей Светлаков.



Что ждет телеведущих Владимира Маркони и Аллу Михееву, как справятся с заданиями тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич и Аня Покров, чем закончится испытания для рэперов Jony и Птахи узнаем в шоу «Полный блэкаут» — все выпуски смотрите бесплатно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

