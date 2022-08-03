Полный блэкаут (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+39 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+30 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+35 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+38 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+37 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+37 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+39 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+39 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+38 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Полный блэкаут
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Актеры, музыканты и блогеры встречаются со своим главным другом и врагом — воображением. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть 1 сезон телешоу «Полный блэкаут» 2021 года бесплатно!
Проползти туннель с крысами, угадать что падает на голову и кто шевелится в ящике, собрать пауков, пройти путь, минуя мышеловки, узнать странные запахи — эти и другие неожиданные испытания ждут звезд в темной комнате. Проверять участников и помогать им будет российский комик и актер Сергей Светлаков.
Что ждет телеведущих Владимира Маркони и Аллу Михееву, как справятся с заданиями тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич и Аня Покров, чем закончится испытания для рэперов Jony и Птахи узнаем в шоу «Полный блэкаут» — все выпуски смотрите бесплатно только на нашем онлайн-сервисе Wink!