WinkСериалыПолный блэкаут2-й сезон5-я серия
Полный блэкаут (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
9.02021, Полный блэкаут. Сезон 2. Серия 5
Реалити - шоу18+
- 18+54 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+52 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+40 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+54 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+50 мин
Полный блэкаут
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
О сериале
Новый экстремально-комедийный проект об испытаниях в темноте с ведущим Сергеем Светлаковым. В черной комнате участников может ждать что угодно: осьминоги, змеи, тарантулы, черви или даже миссисипский аллигатор. Главная задача — преодолеть страх неизвестности и обуздать воображение, превращающее любой шорох, прикосновение или запах в настоящий кошмар.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
КачествоFull HD
Время53 мин / 00:53
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