Полный блэкаут. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Полный блэкаут
2-й сезон
5-я серия

Полный блэкаут (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.02021, Полный блэкаут. Сезон 2. Серия 5
Реалити - шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый экстремально-комедийный проект об испытаниях в темноте с ведущим Сергеем Светлаковым. В черной комнате участников может ждать что угодно: осьминоги, змеи, тарантулы, черви или даже миссисипский аллигатор. Главная задача — преодолеть страх неизвестности и обуздать воображение, превращающее любой шорох, прикосновение или запах в настоящий кошмар.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск