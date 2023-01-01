Биография

Александр Гудков — актер и ведущий. Родился в Московской области 24 февраля 1983 года. Еще с детства Александр знал, что будет актером. Его интерес к творчеству вырос случайно — он стал участником КВН-турнира в школе, где и показал себя с положительной стороны. За артистизм его позвали в городскую сборную. Позже он поступил в технический вуз, как хотела мама, но участвовать в КВН не перестал. Именно во время учебы в вузе он попал в команды «Стихийное бедствие», «Семейка 2» и «Федор Двинятин». После этого Александр Гудков стал популярным и решил попробовать себя в роли сценариста для Comedy Woman. Позже артисту удалось попасть в актерский состав, благодаря чему у Александра случился карьерный взлет: он работал ведущим в разных проектах, соведущим в программе «Вечерний Ургант». Гудков снимается в клипах и озвучивает мультфильмы, среди которых и анимационная лента «Снежная королева-2».