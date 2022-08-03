Марафон желаний (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мастер маникюра по имени Марина готовится к свадьбе, но будущая свекровь вставляет ей палки в колeса. Чтобы решить эту проблему, девушка, по совету подруги, отправляется в Ханты-Мансийск на семинар популярного коуча «Марафон желаний», но застревает на полпути во время пересадки в Пулково. Ее товарищем по несчастью становится заносчивый москвич Саша. К чему это приведет?

