7.62020, Марафон желаний
Комедия, Мелодрама89 мин18+
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Марафон желаний (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мастер маникюра по имени Марина готовится к свадьбе, но будущая свекровь вставляет ей палки в колeса. Чтобы решить эту проблему, девушка, по совету подруги, отправляется в Ханты-Мансийск на семинар популярного коуча «Марафон желаний», но застревает на полпути во время пересадки в Пулково. Ее товарищем по несчастью становится заносчивый москвич Саша. К чему это приведет?
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Даша
Чаруша
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- ММАктриса
Мария
Миногарова
- Актёр
Александр
Гудков
- Актриса
Яна
Троянова
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Юлия
Ауг
- ЕВАктриса
Екатерина
Варнава
- Актёр
Макар
Запорожский
- АНАктриса
Алина
Недобитко
- Сценарист
Даша
Чаруша
- Сценарист
Александр
Гудков
- МБСценарист
Максим
Бударин
- ТКСценарист
Тина
Каваль
- Продюсер
Екатерина
Кононенко
- Продюсер
Даша
Чаруша
- ССПродюсер
Светлана
Совенко
- ЕБПродюсер
Елена
Блиновская
- АКХудожница
Анна
Кудевич
- МЗМонтажёр
Марина
Зимина
- РГМонтажёр
Руслан
Габдрахманов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- СБМонтажёр
Сергей
Белик
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- Композитор
Даша
Чаруша
- ГЛКомпозитор
Георгий
Лебедев
- НККомпозитор
Никита
Каменский