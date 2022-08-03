Марафон желаний
Wink
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Марафон желаний
7.62020, Марафон желаний
Комедия, Мелодрама89 мин18+

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Марафон желаний (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мастер маникюра по имени Марина готовится к свадьбе, но будущая свекровь вставляет ей палки в колeса. Чтобы решить эту проблему, девушка, по совету подруги, отправляется в Ханты-Мансийск на семинар популярного коуча «Марафон желаний», но застревает на полпути во время пересадки в Пулково. Ее товарищем по несчастью становится заносчивый москвич Саша. К чему это приведет?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марафон желаний»