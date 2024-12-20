Рогов + (сериал, 2022) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн бесплатно

К классическому мейковеру добавляются элементы ток-шоу: ведущие обсуждают историю героини и решают, как помочь ей попрощаться с давними проблемами. После чего Александр берeт на себя задачи по преображению героини, а Елена приходит к ней в гости и проводит «ревизию» квартиры. Ведь именно дом помогает узнать о человеке даже больше, чем его внешний вид. Кроме бьюти-тем, ведущие раскроют важные проблемы девушек в декрете и разводе, жертв абьюзеров, одиночества, сепарации с родителями и многие другие.

