Фильм Смешарики сквозь вселенные
2026, Смешарики сквозь вселенные
Фантастика, Комедия6+
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О фильме
Крош и Ёжик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Мармонтов
- ИМРежиссёр
Илья
Максимов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Николай
Добрынин
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- Актриса
Антонина
Бойко
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Александр
Устюгов
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- Сценарист
Сергей
Лукьяненко
- ЮНПродюсер
Юлия
Николаева
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ТППродюсер
Татьяна
Павлова
- ЕКОператор
Евгений
Коропцов