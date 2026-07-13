Смешарики сквозь вселенные
Wink
Фильмы
Смешарики сквозь вселенные

Фильм Смешарики сквозь вселенные

2026, Смешарики сквозь вселенные
Фантастика, Комедия6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Крош и Ёжик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешарики сквозь вселенные»