Ромашка, кактус, маргаритка
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Ромашка, кактус, маргаритка

Ромашка, кактус, маргаритка (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.82009, Ромашка, кактус, маргаритка
Мелодрамы, Комедии89 мин12+

Сюжет

У Маргариты Федотовой наступила полоса неудач. Она поссорилась с руководителем школы танцев, ее уволили с работы, и, наконец, в доме поселился новый сосед, который слушает громкую музыку и хамит при встречах.

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Информация

Страна
Россия, Украина
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск