Ромашка, кактус, маргаритка (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Маргариты Федотовой наступила полоса неудач. Она поссорилась с руководителем школы танцев, ее уволили с работы, и, наконец, в доме поселился новый сосед, который слушает громкую музыку и хамит при встречах.



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