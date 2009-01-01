Ромашка, кактус, маргаритка (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.82009, Ромашка, кактус, маргаритка
Мелодрамы, Комедии89 мин12+
Сюжет
У Маргариты Федотовой наступила полоса неудач. Она поссорилась с руководителем школы танцев, ее уволили с работы, и, наконец, в доме поселился новый сосед, который слушает громкую музыку и хамит при встречах.
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Информация
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6.7 КиноПоиск
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актёр
Андрей
Чернышов
- ВГАктёр
Владимир
Горянский
- Актёр
Остап
Ступка
- СШАктёр
Сергей
Шустицкий
- СУАктёр
Сергей
Устюжанин
- СЩАктёр
Сергей
Щелкалин
- ЮВАктриса
Юлия
Волчкова
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- ОРАктёр
Олег
Роенко
- ЕПСценарист
Елена
Паломяки
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ВСОператор
Владимир
Совяк-Круковский
- КГКомпозитор
Каха
Гварамадзе