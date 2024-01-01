Долина теней (фильм, 2024) смотреть онлайн

Молодая семья отправляется на отдых в Гималаи, но после страшной трагедии отец вынужден выживать в местной деревне до наступления зимы. Приключенческая драма «Долина теней» — фильм о человеческой выносливости с Миг�елем Эрраном («Бумажный дом») в главной роли.



1999 год. Кике, Клара и маленький Лукас отправляются в свой первый совместный отпуск. Его они решили провести в Индии, наслаждаясь незабываемыми пейзажами Гималаев. Но вот однажды они укрываются в палатке от непогоды, и под покровом ночи на них нападают бандиты. Кике спасает жизнь житель деревни, расположенной далеко в горах. Она отрезана от остального мира, так что вернуться к цивилизации оттуда можно только зимой, когда замерзает река. Путь назад будет для Кике настоящим испытанием, где ему предстоит продемонстрировать все навыки выживания, которыми он овладел в деревне.



Какие препятствия встанут на его пути, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Долина теней» онлайн на Wink.



Долина теней смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.