Долина теней (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Молодая семья отправляется на отдых в Гималаи, но после страшной трагедии отец вынужден выживать в местной деревне до наступления зимы. Приключенческая драма «Долина теней» — фильм о человеческой выносливости с Миг�елем Эрраном («Бумажный дом») в главной роли.
1999 год. Кике, Клара и маленький Лукас отправляются в свой первый совместный отпуск. Его они решили провести в Индии, наслаждаясь незабываемыми пейзажами Гималаев. Но вот однажды они укрываются в палатке от непогоды, и под покровом ночи на них нападают бандиты. Кике спасает жизнь житель деревни, расположенной далеко в горах. Она отрезана от остального мира, так что вернуться к цивилизации оттуда можно только зимой, когда замерзает река. Путь назад будет для Кике настоящим испытанием, где ему предстоит продемонстрировать все навыки выживания, которыми он овладел в деревне.
Какие препятствия встанут на его пути, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Долина теней» онлайн на Wink.
Долина теней смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джеймс
Бэмфорд
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Мартон
Чокаш
- РМАктриса
Рона
Митра
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- ШМАктёр
Шон
Магуайр
- Актёр
Александр
Карим
- НБАктёр
Небли
Басани
- ПХАктриса
Пиппа
Хинчли
- АСАктёр
Атанас
Сребрев
- КААктриса
Ким
Адис
- НРАктёр
Ник
Раггетт
- Продюсер
Стивен
Пол
- КОПродюсер
Кайл
Отто
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- ТДМонтажёр
Тони
Дин Смит
- ФМОператор
Франк
Мейер
- ЛЭКомпозитор
Лорен
Эйкем