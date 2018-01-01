Биография

Стивен Пол — известный американский продюсер, основатель и директор кинокомпании Crystal Sky Pictures. Кроме того, Стивен Пол — сценарист, режиссер, талантливый и харизматичный актер, сыгравший несколько ролей в фантастических кинолентах, боевиках и триллерах. Родился в Нью-Йорке 16 мая 1959 года. Будущий кинематографист воспитывался в обеспеченной семье, с детства интересовался кино. Первую кинороль он исполнил еще школьником. Карьеру сценариста же Пол формально начал в подростковом возрасте, когда написал первую пьесу. Первая официальная работа Пола в качестве продюсера и сценариста — драматическая кинолента «Пропадая от любви», вышедшая на экраны в 1980 году. Стивен Пол — обладатель обширной творческой биографии. В его портфолио больше сотни продюсерских работ, почти три десятка сценариев, около полутора десятков ролей в кино. Он продюсировал такие ленты, как «Кастлвания», «Призрак в доспехах», «Призрачный гонщик» с Николасом Кейджем. Пол написал сценарии к фильмам «Двойной агент», «Призрак по ту сторону», где сыграл одну из ролей, и многим другим.