Прирожденный убийца (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Когда-то маленького Кастора пощадил киллер Майло, убивший его родителей. Спустя 10 лет они вновь встречаются: на этот раз Майло видит в парне гангстерский потенциал и даже находит ему работу. Кастор благодарен «спасителю» за помощь, но постепенно начинает сомневаться, что холодный преступный мир ему подходит.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- СДРежиссёр
Саввас
Д. Майкл
- АМАктёр
Алекс
Миллс
- ИРАктёр
Иэн
Реддингтон
- Актёр
Стив
Гуттенберг
- АДАктёр
Адам
Дикон
- ММАктёр
Майк
Маусикос
- ВБАктёр
Вэс
Блэквуд
- ДКАктёр
Даниэль
Кальтаджироне
- ШКАктёр
Шон
Кронин
- ИЭАктёр
Изабель
Эрнандес
- СВАктёр
Стюарт
Вилан
- СДСценарист
Саввас
Д. Майкл
- СДПродюсер
Саввас
Д. Майкл
- Продюсер
Стивен
Пол
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- ИМАктёр дубляжа
Игорь
Мосюк