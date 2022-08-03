Когда-то маленького Кастора пощадил киллер Майло, убивший его родителей. Спустя 10 лет они вновь встречаются: на этот раз Майло видит в парне гангстерский потенциал и даже находит ему работу. Кастор благодарен «спасителю» за помощь, но постепенно начинает сомневаться, что холодный преступный мир ему подходит.

