Прирожденный убийца
Wink
Фильмы
Прирожденный убийца
7.22020, Original Gangster
Криминал, Драма105 мин18+

Прирожденный убийца (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Когда-то маленького Кастора пощадил киллер Майло, убивший его родителей. Спустя 10 лет они вновь встречаются: на этот раз Майло видит в парне гангстерский потенциал и даже находит ему работу. Кастор благодарен «спасителю» за помощь, но постепенно начинает сомневаться, что холодный преступный мир ему подходит.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прирожденный убийца»